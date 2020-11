En conférence de presse ce mercredi 18 novembre à Conakry, des organisations de la société civile guinéenne ont fait des propositions pour une sortie de crise en Guinée.

Parmi ces propositions figure la dissolution de l’Assemblée nationale issue du référendum du 22 mars dernier.

Interrogé sur le sujet, le député et président du Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD) Abdoulaye Kourouma, s’est montré très amer contre ces plateformes de la société civile.

« Vous pensez que dissoudre une institution passera comme une lettre à la poste ? Non. Il y a plusieurs protocoles dans ça. Il y a tellement de conséquences. Mais est-ce que nous sommes prêts à subir toutes ces conséquences là ? C’est-à-dire que les gens parlent seulement parce qu’ils veulent parler, les gens parlent parce qu’on les a accordé le micro. Si non est-ce qu’un groupe d’individus peut se lever comme ça pour demander la dissolution d’une institution comme si on est mal réveillé. Je ne sais pas comment il faut les qualifier. S’ils sont dans cette optique là, ils n’ont qu’à dissoudre leurs organisations et leurs ONG. Il est plus facile de dissoudre leurs ONG , de démolir leurs maisons que de dissoudre l’Assemblée », réagit-il

À en croire ce candidat malheureux à l’élection présidentielle du 18 ctobre dernier, la Guinée est un pays démocratique où les institutions n’ont aucun problème.

« Je ne trouve pas que des dialogues et des consensus puisent construire un pays dans ce sens. Il y a d’autres solutions que ça, on a plus besoin de toucher les institutions, on a plus besoin d’aller en accord, tout ce que nous avons besoin c’est le respect de la loi. Lorsque la loi sera respecté la crise va être résolue », explique le président du RRD

« En tout cas moi en ce qui me concerne, je ne souscris pas à cette proposition qui va jusqu’à toucher les institutions. Et je pense que cela n’est même pas envisageable, ce n’est pas dans le programme. Les gens seront obligés de respecter les principes démocratiques, les gens seront obligés de respecter les lois. Mais s’ils tentent, ils nous trouverons devant eux », menace le parlementaire