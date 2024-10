Le ministre des Sports, Keamou Bogola Haba, a exprimé sa surprise suite à l’annonce de la disqualification de la Guinée du tournoi UFOA U17, qui débute ce lundi 21 octobre 2024 au Sénégal.

Réagissant au communiqué de la CAF, il a rappelé que la Guinée avait tiré les leçons de son élimination en 2019 et de sa suspension de cinq ans imposée par la CAF et la FIFA.

“Les autorités guinéennes et la Fédération Guinéenne de Football avaient pris toutes les dispositions techniques, logistiques et financières nécessaires pour une participation honorable à cette CAN U17 2024, y compris un test IRM préventif, réalisé le 9 octobre à Dakar, par un laboratoire et des médecins certifiés par les organisateurs, sur 35 jeunes joueurs présélectionnés dans nos académies et équipes scolaires”, a-t-il déclaré dans un post sur Facebook.

Il a également précisé que les vingt joueurs finalement sélectionnés avaient été “jugés aptes et éligibles” après ce test IRM, dont les résultats sont disponibles.

“Nous sommes donc étonnés de cette annonce surprise à quelques heures du premier match de notre équipe contre la Gambie. Nous demandons aux joueurs, à l’encadrement, aux familles et à la communauté sportive guinéenne de rester patients et de ne pas réagir hâtivement, en attendant des explications plus précises de l’équipe médicale de la CAF et des décisions des autorités sportives guinéennes, ouest-africaines et africaines. Le sport doit rester un instrument de paix, de cohésion et de justice sociale, dans l’intérêt de nos nations et de nos jeunes athlètes”, a-t-il conclu.