La dépouille du journaliste Daouda Taban Sylla, décédé le vendredi 15 août à Tunis des suites de maladie, a été levée ce mercredi 20 août 2025 à l’hôpital de l’Amitié sino-guinéen.

La cérémonie a réuni de nombreux proches, amis, confrères ainsi que plusieurs responsables officiels venus rendre un dernier hommage à ce professionnel reconnu pour son dévouement. Parmi eux, le ministre secrétaire général de la Présidence, général Amara Camara, a salué la mémoire d’un « jeune reporter dévoué et travailleur, au service de son pays ».

Dans un geste de solidarité, le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, a décidé d’apporter un soutien concret à la famille du défunt. Il a offert un logement à son épouse et à ses enfants, pris en charge leur scolarité et élevé Daouda Taban Sylla, à titre posthume, au rang de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Transmettant le message du chef de l’État, le général Amara Camara a déclaré :

« Par la grandeur de cette mobilisation, nous comprenons que M. Sylla a marqué la République par son travail. Le chef de l’État nous envoie auprès de sa famille pour lui témoigner toute sa compassion et lui présenter ses condoléances. Il a rappelé que Daouda Taban Sylla est parti à la fleur de l’âge, mais qu’il restera dans les mémoires comme un journaliste d’exception. À ce titre, il a décidé de l’élever au rang de chevalier de l’Ordre national du Mérite. Le décret sera lu et l’un de ses enfants aura l’honneur de recevoir la médaille. Il a également décidé d’offrir un toit à sa famille et de garantir la scolarité de ses enfants. »