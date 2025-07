Le gouvernement guinéen entend répondre favorablement aux revendications des acteurs sociopolitiques ayant pris part au dialogue inter-guinéen institué par les autorités. Alors que ces derniers réclament depuis plus de deux ans le paiement de leurs primes de participation, le Premier ministre Bah Oury a annoncé que ce problème sera bientôt un lointain souvenir.

Depuis 2022, sous le gouvernement de Dr Bernard Goumou, un groupe de partis politiques peine à recevoir les primes qui leur sont destinées pour leur participation aux travaux de dialogue.

Bah Oury a déclaré ce week-end qu’une solution est déjà envisagée pour corriger ce désagrément. “À la fin de ce mois, une bonne partie de ce que vous réclamez comme étant, disons, d’études, vous seront versées. Et à fin août, la dernière partie pour solde de tout compte sera également réglée”, a-t-il déclaré lors de la présentation des statistiques provisoires du PN-RAVEC.

Il insiste sur le fait que, selon lui, “C’est une nouvelle page qui s’ouvre. Donc retroussez les manches”, a-t-il lancé à l’endroit des acteurs sociopolitiques.

Pour le Premier ministre, la Guinée entre dans une phase historique. “Parce que depuis pratiquement l’indépendance on n’a jamais vu par rapport au processus de dévolution du pouvoir des éléments permettant de manière sur certaines et de manière régulière d’avoir les instruments qu’il faut par le biais de la volonté de la refondation de l’État qui est prôné et puis mise en œuvre par le général Mamadi Doumbouya.”