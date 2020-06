“Après 2 ans d’engagement au sein de l’Ufr”, dix jeunes se réclamant tous “membres du Conseil national des jeunes républicains” ont annoncé à travers un courrier, ce vendredi 19 juin 2020, leur démission du parti de l’opposant Sidya Touré.

Pour le chargé de com de l’Ufr, “ces jeunes ne sont pas cadres de l’Ufr. C’est un ensemble de jeunes qui tournent autour du secrétaire général des jeunes, Aly Badra Koné qui a démissionné récemment. ils n‘ont jamais appartenu aux structures de notre parti”, réagit Ahmed Tidiane Sylla qui accuse le pouvoir d’acharnement contre l’Ufr.

“La gouvernance d’Alpha Condé est acharnée contre l’Ufr. On sort beaucoup d’argent pour débaucher les militants et responsables du parti. Cela ne nous ébranle pas. Pour nous, Badra est venu seul et il est parti seul. C’est un non événement pour nous”.

L’Ufr se porte bien, soutient M. Sylla. Pour preuve, souligne-t-il, “l’ex maire, Ousmane Soumah, a repris les rênes de la jeunesse du parti. Aujourd’hui, tous les membres du Conseil national de la jeunesse sont présents aux réunions. Ils font même actuellement des tournées dans les fédérations à Conakry. Les gens veulent faire du buzz parce que la mouvance est prête à donner beaucoup de millions aux démissionnaires de l’Ufr”.