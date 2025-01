Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières a apporté des précisions sur ses réquisitions de 5 ans de prison ferme contre l’ancien Premier ministre Kassory Fofana.

Aly Touré a demandé à la CRIEF de condamner le prévenu à 5 ans d’emprisonnement et à une amende de 5 milliards de francs guinéens. “Nous estimons que c’est juste le minimum pour un individu qui est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics. Et nous espérons que la chambre de jugement va nous suivre pour que plus jamais dans notre pays des choses comme ça, se reproduisent», a-t-il souligné.

Kassory Fofana est poursuivi de détournement de 15 milliards de francs guinéens au compte du projet de la Mission d’appui à la mobilisation des ressources intérieures, (MAMRI), d’enrichissement illicite et blanchiment des capitaux.

“C’est parce que simplement notre loi n’admet pas le cumul d’infractions, sinon, la condamnation allait être jusqu’à 50 ans. Mais vu qu’on ne fait pas de cumul de peines dans notre pays, il faut prendre la peine attachée à l’infraction la plus grave. C’est pourquoi nous avons pris 5 ans que nous estimons être vraiment à la hauteur des faits qui ont été poursuivis par notre parquet”, a t-il éclairé.