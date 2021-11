Le communiqué de ce jeudi 18 novembre 2021, interdits tous les engins gros porteurs de circuler sur la corniche Sud de Kaloum.

Il fait référence à l’application du communiqué conjoint entre le Ministère des infrastructures et des Transports et le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile relatif aux mesures de sécurité routière.

Ce communiqué signé de la direction générale de la police informe l’ensemble des gros porteurs de l’interdiction de circuler sur la Corniche Sud, du Camp Samory au rond-point de Moussodougou.

La direction prévient que : « tout contrevenant à l’application de la présente mesure qui entre en vigueur ce jour Jeudi 18 Novembre 2021, engage sa responsabilité ».

Le Commissaire Principal de Police, Abdoul Malik Koné dit pouvoir compter sur l’esprit civique des usagers pour le respect de la présente mesure.

2SOW