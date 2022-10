Le siège de l’association des blogueurs de Guinée a servi de cadre pour le lancement officiel de la plate-forme nfoulen.org ce mercredi 19 octobre 2022.

Dans la présentation de la plate-forme, Thierno Diallo a expliqué d’où est venu l’idée de créer celle-ci, «2019 et 2021 avec le troisième mandat le pays a été marqué par des fortes restrictions de l’espace civique, cette plate-forme est née de là, l’objectif d’ABLOGUI est d’alerter, de veiller sur l’espace civique en Guinée ; Avec trois composantes : une plate-forme web accessible au www.nfoulen.org, une communauté de jeunes défenseurs des droits de l’homme et des activités de promotion de l’espace civique. La principale activité de la plate-forme est de collecter les données de restrictions de l’espace publique et publier sur les différentes canaux dédiés aux projet celui qui veut peux rejoindre la plate-forme ».

Dans les études menées, ils ont pu identifier des nombreuses violations des droits de l’homme dans le pays explique à Alpha Diallo «durant cette période les autorités ont montré beaucoup d’hostilités envers les OSC, les journalistes et activistes des droits de l’homme, notamment des arrestations arbitraires, l’exil, les violations de domicile et des coups et blessures et d’intimidation, empêcher les OSC l’accès au financement entre autres » regrette Alpha Diallo.

Les recommandations ont été faites par Félix « au gouvernement de respecter et de faire respecter les dispositions juridiques liées à l’espace civique notamment le droit à la manifestation pacifique, réformer le système de délivrance des agréments, instaurer un dialogue permanent avec les acteurs de l’espace civique, renforcer la formation des FDS. Au système judiciaire de sanctionner les dépositaires de l’autorité publique qui entrave l’exercice des libertés publiques, d’ouvrir des enquêtes en cas de violation des droits de l’homme, au parlement /CNT, adopter la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, aux collectivités locales d’examiner la plus grande objectivité et indépendance des lettres d’informations qui lui sont adressées par les organisateurs de manifestation sur la voie publique, aux FDS, privilégier l’encadrement des manifestations à la répression, aux partenaires techniques et financiers d’accompagner des initiatives promouvant un espace libre et ouvert en Guinée et aux OSC sensibiliser les citoyens sur les avantages d’un espace civique ouvert et la nécessité d’abandonner la violence dans l’espace public » recommande Félix Dounia Millimono.