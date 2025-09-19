Le rappeur guinéen Bandian Kourouma, alias Mc Freshh, a exprimé sa colère face à l’état d’insalubrité de l’autoroute Fidel Castro. Dans une publication sur Facebook, l’auteur du titre Rap Sabar a pointé du doigt la présence récurrente d’ordures le long de cet axe routier stratégique et a interpellé les autorités compétentes.

« Nous sommes à Dabondy, à un kilomètre à peine de l’aéroport. En Guinée, les ordures peuvent même provoquer des embouteillages. J’ai mal pour mon pays ! Tout le gouvernement passe ici, mais personne ne pense à nettoyer », écrit-il, dénonçant l’inaction des pouvoirs publics.

Mc Freshh s’indigne également de l’utilisation des ressources et propose des alternatives. « Les voitures distribuées aux artistes pourraient plutôt servir à financer des poubelles adéquates, des pelles et des brouettes. Déjà, pourquoi placer une poubelle au beau milieu de la seule autoroute nationale ? Moi seul, je pourrais nettoyer, mais où sont ceux qui gèrent l’argent destiné à ce travail ? », s’interroge-t-il, avant de conclure : « Ce pays est très sale. La Guinée, ce n’est pas seulement Kaloum. Réveillons-nous ! »

Avec ce coup de gueule, l’artiste ajoute sa voix à celles de nombreux citoyens qui dénoncent depuis des années la mauvaise gestion des déchets dans la capitale.