La campagne référendaire a pris fin le jeudi 18 septembre à minuit. Pourtant, dès le lendemain, la RTG a diffusé des images d’un meeting des partisans du OUI à Kankan. Une entorse flagrante aux règles édictées par la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Dans un communiqué publié avant la clôture de la campagne, le régulateur avait pourtant été catégorique : interdiction pour tous les médias de diffuser ou de publier toute information relative à la campagne le vendredi 19, le samedi 20 septembre — jours de silence électoral — ainsi que le dimanche 21 septembre, jour du scrutin. Seules « les informations liées à l’organisation pratique du scrutin, émanant de la DGE, des ministères et des institutions impliquées dans le processus électoral » pouvaient être relayées.

La violation est donc évidente. Mais la question qui divise l’opinion est ailleurs : la HAC aura-t-elle le courage de sanctionner la RTG comme elle le fait régulièrement avec les médias privés ? Ou choisira-t-elle de fermer les yeux face au média public ?

Cette affaire prend une dimension particulière alors que la HAC a multiplié les sanctions ces dernières semaines, suspendant plusieurs organes de presse pour « manquements professionnels » dans la couverture de la campagne. Une fermeté qui contraste avec l’attitude plus indulgente dont bénéficie traditionnellement la RTG.

En diffusant ce reportage après le journal de 20h30, la télévision nationale a pourtant bafoué les restrictions du régulateur. Si la HAC ne réagit pas, elle donnerait l’image d’une institution à géométrie variable, stricte avec les privés mais conciliante avec l’audiovisuel d’État.

La RTG connaîtra-t-elle le même sort que les autres ? Ou cette affaire viendra-t-elle confirmer l’idée d’un traitement inégal devant la loi médiatique ? Affaire à suivre.