Le Maroc renforce son élan de solidarité envers la population de Gaza. Le Roi Mohammed VI a décidé, lundi 18 août 2025, l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire en faveur des habitants de Gaza, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Il s’agit d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, ciblant en priorité les plus vulnérables, dont les enfants et les nourrissons. Cette assistance sera transportée par voie aérienne afin d’être livrée directement et rapidement aux bénéficiaires.

C’est la deuxième opération de ce type en moins d’un mois. Le 30 juillet, le Royaume avait déjà expédié 180 tonnes de produits essentiels vers l’enclave palestinienne, témoignant d’un engagement constant du Souverain, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, aux côtés du peuple palestinien.