Le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a été arrêté dans la nuit du 18 au 19 février 2025 à Conakry, dans des circonstances floues. L’organisation qu’il dirige exige des explications claires de la part des autorités sur les conditions de son arrestation et son lieu de détention.

Dans une déclaration rendue publique quelques heures après son interpellation, le Forum des forces sociales a exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu’il qualifie d’« enlèvement brutal » de son coordinateur. Les responsables de cette plateforme accusent des hommes en uniforme d’être à l’origine de son arrestation, survenue à son domicile.

« Des hommes en uniforme, encagoulés et non identifiés, ont fait irruption à son domicile avant de l’emmener de force vers une destination inconnue », peut-on lire dans la déclaration, qui déplore également le silence des autorités.

« À ce jour, nous sommes sans nouvelles de lui, et aucune autorité n’a officiellement confirmé les raisons de cette arrestation arbitraire ni son lieu de détention. »

Selon le FFSG, cet acte constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux et aux libertés civiles en Guinée. L’organisation rappelle que cela survient dans un contexte marqué par la recrudescence des enlèvements et des intimidations visant les acteurs de la société civile qui militent pour le retour à l’ordre constitutionnel et la défense des droits humains.

« Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette disparition forcée et exigeons la libération immédiate et sans condition d’Abdoul Sacko, ainsi que des explications claires des autorités sur les circonstances de son enlèvement et son lieu de détention. Nous appelons également à la fin des actes d’intimidation et de harcèlement contre les militants de la société civile en Guinée », ont-ils ajouté.

L’organisation exhorte la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l’homme et les partenaires de la Guinée à prendre position et à exercer toutes les pressions nécessaires pour garantir la sécurité et la liberté des acteurs engagés dans la promotion de la démocratie et de l’État de droit dans le pays.

Elle insiste sur le fait que « la Guinée ne doit pas sombrer dans l’arbitraire et la terreur » et réaffirme sa détermination à obtenir la vérité et la justice pour Abdoul Sacko, ainsi que pour tous ceux dont les droits et libertés sont bafoués.