MCI en passe de perdre cet autre procès intenté contre son partenaire Monaco Resources. Très habitués aux situations de conflits avec ses partenaires malgré le fait qu’il perde toujours les nombreux procès qu’il intente, MCI se retrouve à nouveau au tribunal. Cette fois avec son partenaire Monaco Resources.

Dans une décision du 4 janvier, la Première Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel de Conakry, présidée par Mme Irène Marie HADJIMALIS devenue entretemps Secrétaire générale du ministère de la Justice a infirmé les ordonnances prises fin novembre contre plusieurs sociétés liées au groupe Monaco Resources ainsi que contre leurs cadres et administrateurs.

Ainsi, la saisie des actifs se trouvant sur le port d’exportation et le chantier de la route de la mine de bauxite guinéenne de Garafiri ainsi que sur son site logistique de Bokaria, ont été annulées. Tous sont des équipements contrôlés par des filiales de Monaco Resources, notamment la Société des bauxites de Guinée (SBG). Les interdictions de sortie du territoire prononcées contre des personnes liées à Monaco Resources ont également été annulées. Les saisies et interdictions du territoire avaient été décidées à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Marine Contracting and Infrastructure (MCI), filiale du groupe émirati Ghantoot Group (AI du 02/12/21). Cette plainte venait après que MCI a été déboutée de ses nombreuses actions devant les juridictions civiles en Guinée. MCI avait obtenu, via des accords conclus en 2019 et 2020, le marché de construction de plusieurs infrastructures de la mine de Garafiri, mais la filiale de Ghantoot dit que certaines sommes ne lui ont pas été payées. Une affaire commerciale que MCI tenterait de rendre pénale selon Monaco Resources. Si Monaco Resources évoque des violations des termes de leur contrat et le non-respect des délais de livraison pour justifier la résiliation, celle-ci cacherait en réalité un fort soupçon de déloyauté de MCI qui aurait tenté de s’approprier les infrastructures. MCI aurait en effet entamé des négociations avec des tiers utilisateurs des infrastructures en construction dans le dos de Monaco Resources qui en est propriétaire.

Il faut rappeler que l’ actionnaire principal de la société MCI, M. Knani Gassem, est un habitué des situations conflictuelles. L’affaire en justice entre la société SATRAM dont il (Knani Ghassen) était le Directeur Pays à l’époque et son partenaire KAMMIS, ou encore le conflit entre l’État guinéen et la société Satram de Ghassen KNANI qui, après avoir signé une convention pour la réalisation et l’aménagement de 64 hectares, à la Corniche Sud de la commune de Kaloum, a simplement disparu après avoir bénéficié de tous les avantages liés à cette convention de la part de l’Etat.

Cette fois-ci encore, la justice a fini par être dite !

A quand le prochain conflit de MCI ?