La Fondation Perceptis a dévoilé, le 15 novembre 2025, les résultats d’un sondage national réalisé du 4 au 13 novembre pour mesurer les perceptions, priorités et attentes des Guinéens à l’approche de la présidentielle du 28 décembre.

Menée par téléphone auprès de 1 100 personnes, l’enquête dresse un tableau précis de l’état d’esprit du pays, dans un contexte où les enjeux économiques, sociaux et institutionnels dominent les discussions.

Le portrait-robot du futur chef de l’État

Trois critères ressortent nettement comme indispensables aux yeux des citoyens interrogés :

L’intégrité, considérée comme essentielle par 45 % des sondés ;

La compétence et la capacité de gestion, citées par 19 % ;

La faculté d’améliorer rapidement la situation économique, déterminante pour 17 %.

Ces résultats traduisent une attente forte : un leadership crédible, exemplaire et orienté vers des solutions concrètes.

Cinq blocs sociologiques qui façonnent l’opinion

L’analyse poussée des données met en évidence cinq grands groupes qui structurent l’opinion publique :

Les pragmatiques pro-stabilité (34 %), attachés à une continuité jugée rassurante ;

Le bloc réformateur (21 %), en quête de transformations institutionnelles et économiques ;

Le bloc intègre (12 %), sensible avant tout à la morale publique ;

Les utilitaristes locaux (8 à 10 %), guidés par des considérations pratiques et de proximité ;

Les désengagés-sceptiques (15 %), méfiants ou détachés du jeu politique.

Cette cartographie illustre la diversité des attentes citoyennes, loin des clivages partisans classiques.

Une aspiration transversale

Dans l’ensemble, l’étude met en évidence une demande claire : les Guinéens souhaitent « un président honnête, compétent et capable d’améliorer sensiblement leurs conditions de vie ». Pour eux, un leadership fort, crédible et transformateur constitue le dénominateur commun entre toutes les catégories interrogées.

Fondé sur un échantillon représentatif, ce sondage apparaît comme un outil stratégique majeur pour les décideurs publics, les acteurs institutionnels, les partenaires internationaux et tous ceux engagés dans la construction du futur politique du pays.