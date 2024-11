Bien que sa coalition Takku Walu Sénégal ait dénoncé une « fraude massive organisée par le PASTEF » lors des élections législatives tenues le dimanche 17 novembre 2024, l’ancien président vient de reconnaître la victoire du parti au pouvoir. Macky Sall a félicité la coalition PASTEF pour sa victoire et salué la maturité politique du peuple sénégalais.

“ Je voudrais à mon nom personnel et en celui des leaders et membres de la coalition Takku Wallu Sénégal, féliciter la coalition PASTEF pour sa victoire… Le peuple souverain s’est clairement exprimé, confirmant une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socles de notre cohésion sociale et de notre vivre-ensemble,” a écrit Macky Sall sur son compte Facebook, tout en adressant ses remerciements aux Sénégalais qui ont voté pour lui.

“Dans le même élan, je voudrais remercier tous mes compatriotes sans exclusive hommes, femmes, jeunes des villes, du monde rural et de la diaspora et exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont bien voulu porter leurs suffrages sur la liste que j’ai eue l’honneur de diriger,” a ajouté l’ancien chef de l’État.

Macky Sall affirme que le déroulement de ces élections législatives témoigne également que le Sénégal est une grande nation.