Les présumés braqueurs qui auraient emporté des véhicules et d’importantes sommes d’argent dans un parc automobile à Kénien, ont été arrêtés. Selon les premières informations, ils ont été interpellés à bord d’un des véhicules volés, ce mercredi 17 novembre 2021.

Bôh Lancei Doumbouya, est une victime de ce braquage, effectué dans cette zone située dans la commune de Matam. Dans ses explications, il a fait savoir que ces individus ont été aperçus par son fils.

«Dans la nuit d’avant hier à 20 heures, mon fils m’avait devancé dans sa voiture. C’est lui qui a vu la voiture, couleur noire sans plaque. Il a suivi la voiture jusqu’à un certain niveau puis il l’a barré la route. Mon fils a dit que cette voiture a été volée dans notre parc à Kénien. Finalement, il m’a appelé et je me suis rendu sur les lieux. J’ai appelé les gendarmes on l’a conduit à l’escadron mobile numéro 3 de Matam. C’est maintenant qu’on a retrouvé la voiture. Il (le présumé voleur, Ndlr), a dit qu’il a trouvé la voiture avec quelqu’un. Mais avant, il avait dit à mon fils qu’il a retrouvé la voiture dans la Cour de Badra Koné… Le deuxième qui a été arrêté, on lui demandé, il a reconnu qu’il a volé la voiture. Mais, il refuse de déclarer ses amis», a-t-il raconté.

Bôh Lancei Doumbouya a par la même occasion fait une invite aux nouvelles autorités, afin de mettre main sur le réseau.

«On a pu retrouver deux voleurs avec la voiture qui a été volée. On les a conduits à la gendarmerie de brigade de Matam. Eux aussi, sont en train de faire leurs constats. Aujourd’hui, ils m’ont appelé, qu’ils vont deférer les deux personnes. C’est pourquoi j’ai appelé la presse pour donner cette information. Sur les 11 personnes qui sont venues attaquer le parc ici, ils ont retrouvé deux personnes d’abord. J’ai insisté pour que les autres soient retrouvés mais ils ont dit de déférer les deux voleurs d’abord, après ils vont suivre le reste. Donc, je demande toujours aux autorités de m’aider à retrouver mes autres voleurs qui sont venus attaquer mon parc. Les véhicules sont retrouvés avec deux voleurs mais je n’ai pas retrouvé les traces de l’argent d’abord (43 millions de francs guinéens; 400 dollars et 200 millions de francs guinéens. Si les voleurs là ne sont pas retrouvés, ce n’est pas bon pour moi. Parce qu’ils sont dans l’entourage», a plaidé cette victime