Six mois après sa création, le comité de pilotage du Fond d’Appui aux Groupements d’intérêts économique et aux entreprises s’est réuni ce mercredi 18 novembre 2020, pour faire le bilan à mi-parcours des résultats obtenus, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, et de formuler des recommandations à l’attention du gouvernement en vue de pérenniser les acquis du programme.

Le FAGIEE a été créé à travers le décret (D/2020/097/PRG/SGG) du 29 mai 2020, le président guinéen Alpha Condé, il a été doté d’une enveloppe financière de vingt milliards de francs guinéens pour la première phase du programme.

L’objectif de ce programme gouvernemental, est de permettre aux PME/PMI et Groupements d’intérêt économique d’accéder à un prêt remboursable visa les institutions financières afin d’assurer la continuité de leurs activités et par ricochet à sauver les emplois durement touchés par la pandémie de la Covid-19.

Prenant part à l’ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l’industrie et des Petites et moyennes entreprises, a vanté les mérites de cette première phase du Programme aux GIE et aux entreprises, qui selon lui a permis de maintenir beaucoup d’emplois qui étaient menacés par la fermeture d’entreprises.

« À date, il y a plus 136 entreprises et de groupements d’intérêt économique qui ont été financées. Ce qui a permis de préserver plus de 700 emplois directs et indirects », a fait savoir Alseny Sylla.

Cependant, le Secrétaire général a insisté sur le suivi. Il a par ailleurs demandé au comité de pilotage de mettre en place un dispositif permettant de suivre les actions menées par les entreprises bénéficiaires du projet.

«Une chose est de donner des ressources à des entreprises, une autre est de voir si ces ressources ont été allouées effectivement. Il faudrait qu’ils mettent en place un dispositif, qui nous permette de s’assurer que les entreprises qui ont bénéficié des ressources ont effectivement passer le cap», insiste-t-il.

Pour sa part, le Directeur Général du Fonds du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises (FODIP), par ailleurs président du comité de pilotage du fonds d’appui aux groupements d’intérêts économiques et aux entreprises, a rappelé qu’ils comptent élargir d’avantage la mission d’identification, d’accompagnement et de financement des GIE et entreprises évoluant dans les régions pour un objectif de 750 bénéficiaires dont 55% dans les régions.

À date, seize (16) conventions de partenariats de gestion des crédits ont été signées dont dix (10) avec les banques et six (6) avec les institutions de microfinance.