L’avocat du Colonel Claude Pivi a réagi suite à l’annonce de l’arrestation de son client, ce mercredi 18 septembre 2024, au Libéria. Joint par Guinee360, Me Abdourahmane Dabo a confirmé l’information.

À la question de savoir si l’interpellation de cet ancien membre du CNDD date d’il y a deux semaines, l’avocat a répondu ne pas être au courant. « C’est hier que j’ai eu l’information. Si j’avais su qu’il avait été arrêté depuis deux semaines, je l’aurais annoncé », a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’avocat de Claude Pivi a exprimé ses inquiétudes concernant l’état de santé de son client. Il rappelle que l’officier était malade bien avant les événements du 4 novembre 2023, qui ont conduit à son évasion de la maison centrale de Conakry.

« Je précise qu’il a plus de 60 ans. Ancien sportif, son âge et son état de santé posent problème. Il était malade avant son évasion, et aujourd’hui, il est très affaibli et malade, ce qui m’inquiète énormément. On parle de lui maintenant parce qu’il est encore en vie », a expliqué Me Dabo.

Concernant le processus d’extradition de Claude Pivi vers la Guinée, l’avocat préfère s’abstenir de tout commentaire en attendant la communication officielle des autorités guinéennes. « L’extradition est plus politique que judiciaire et se joue entre les deux États », a précisé Me Abdourahmane Dabo.