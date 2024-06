Sur les réseaux sociaux, des individus attribuent une vente aux enchères à la Direction générale des Douanes, dans le but d’arnaquer les citoyens guinéens. Ce mardi 18 juin 2024, l’inspecteur des Douanes, colonel Macky Agréby Diallo, a fait une communication relative à cette prétendue enchère en rejetant tout lien entre son institution et ces individus malintentionnés.

Dans un communiqué, la Direction générale des Douanes constate avec « regret qu’un groupe d’individus malintentionnés fait des annonces de ventes aux enchères publiques à travers des communiqués sur les réseaux sociaux au nom de la Direction générale des Douanes ».

Dans sa communication ce mardi, colonel Macky Agréby Diallo, directeur général adjoint des Douanes, informe le public que ce sont « des fausses annonces, de fausses informations, du faux et usage de faux en écriture publique faites dans le seul but de vous arnaquer et d’arnaquer l’administration des Douanes.

La Direction nationale de la Douanes invite la population à la prudence et rejette toute responsabilité pénale ou civile découlant de ces faux communiqués et annonces ».