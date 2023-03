Après l’annulation des poursuites judiciaires contre le coordinateur du forum des forces sociales de Guinée, Abdoul Sacko, les forces vives de Guinée ont accepté de rencontrer les leaders religieux. À l’occasion de cette rencontre, il a été demandé aux FVG d’annuler la manifestation prévue le 20 mars prochain.

«L’objectif de cette réunion était d’abord l’annulation de la grève. Le gouvernement a déjà fait un pas c’est pourquoi le représentant de Abdoul Sacko est là. Deuxièmement la fixation d’une date immédiate pour les négociations. Le premier ministre est prêt chaque jour», a laissé entendre le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara.

Les représentants des forces vives de Guinée à cette rencontre, n’ont pas donné une réponse claire aux religieux qui jouent le rôle d’arbitre. Selon Elhadj Karamo Diawara, ils ont promis de rendre compte à leurs bases d’abord.

«Comme ils ne sont pas les décideurs, ils appartiennent à des partis politiques dont les deux principaux sont Sydia et Dalein, donc il faut qu’ils se réfèrent. Ils peuvent pas nous répondre directement pour dire on a annulé et fixé telle date pour les négociations».

Le patron du Secrétariat général aux affaires religieuses, estime qu’on ne peut pas faire des négociations sans qu’on annule la grève. « Il faut que les grève soit annulée d’abord afin de trouver un temps pour les négociations. Ça sera une négociation très franche, c’est pourquoi le gouvernement a fait tout pour ne pas que les autres soient arrêtés . Il a accepté une condition, parce qu’on peut pas participer à la négociation si on est empêché par la justice. Le gouvernement a fait quand même un pas avec eux, donc ils doivent aussi annuler la grève. On va choisir maintenant une semaine où on dira chaque jour ce qu’on peut faire un à un afin que vienne le réel cadre de dialogue».