Après plus d’une semaine de perturbations dans l’approvisionnement en viande dans le Grand Conakry, la grève déclenchée par les bouchers et les marchands de bétail a été suspendue. ¹ a été faite par le ministère de l’Élevage, à l’issue de négociations ayant abouti à un accord entre les différentes parties.

Dans un communiqué, le ministre de l’Élevage, Félix Lamah, a indiqué qu’un consensus avait été trouvé à l’issue d’une “rencontre constructive et responsable” réunissant le ministère de l’Élevage, la Chambre nationale de l’Agriculture, la CONASEG, la VDP, des représentants des éleveurs venus de Lola, ainsi que les marchands de bétail et les bouchers du Grand Conakry.

Selon le ministre, “les échanges, menés dans un climat de dialogue, d’écoute et de responsabilité, ont permis la levée de la grève qui entravait la vente de la viande et le rétablissement immédiat de l’approvisionnement normal des marchés, au bénéfice des populations”.

Félix Lamah a par ailleurs salué “l’esprit de patriotisme, de maturité et de solidarité dont a fait preuve l’ensemble des acteurs de la filière bétail-viande”. Il a réaffirmé l’engagement de son département à accompagner durablement les éleveurs, les marchands de bétail et les bouchers, dans le respect des normes sanitaires, économiques et sociales, afin de préserver la sécurité alimentaire et la paix sociale.