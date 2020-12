Au stade Louis II, le Racing Club de Lens a malmenĂ© l’AS Monaco hier soir (0-3). Le guinĂ©en Issiaga Sylla en a profitĂ© pour planter le but le plus rapide de la saison après seulement 34 secondes de jeu…

« On savait que ça allait ĂŞtre difficile. On a travaillĂ© pour gagner ce match. Il nous reste encore deux matchs cette annĂ©e. Mon but ? On travaille souvent ça Ă l’entraĂ®nement avec ClĂ©ment Michelin. » racontait Issiaga Sylla en zone mixte après la victoire impressionnante du Racing Club de Lens dans la principautĂ©.

Une victoire nette sans bavure face à l’AS Monaco grâce à des buts de Sylla Issiaga (1’), Banza (35’) et Kakuta (40’). Justement, le premier de la soirée, celui inscrit par l’international guinéen Issiaga après seulement 34 secondes de jeu, est pour l’instant le but le plus rapidement inscrit de la saison en Ligue 1 française. Et c’est la toute première réalisation du défenseur sous la tunique lensoise.

Bonne première…

