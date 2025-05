Lors de l’assemblée générale de son parti, ce samedi 17 mai 2025, le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté, est revenu sur le recensement électoral en cours dans le pays. Il a appelé les Guinéens à se mobiliser massivement pour participer au processus.

“Si vous ne vous enrôlez pas, vous ne pouvez pas demander : est-ce que mon nom existe sur la liste ? C’est à partir de l’enrôlement que vous aurez ce droit. L’enrôlement, c’est à la fois un devoir et un droit”, a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, l’ancien Premier ministre a précisé que toute personne non enrôlée perd sa capacité à faire valoir ses droits électoraux.

“Quand les listes seront affichées – parce que normalement, il doit y avoir un premier affichage, il doit y avoir un deuxième – jusqu’à ce que tout le monde vérifie qu’il a son nom sur la liste. Il y a des incongruités qu’il peut y avoir dans cela. On a assisté à tout cela ici. Auparavant, des noms de jeunes qui n’ont même pas atteint l’âge requis étaient sur les listes. Frauder comme ça, c’est plus dangereux que celui qui vole un million. Celui qui vole un million, on le prend, on le met en prison. Ceux qui fraudent de cette façon, qu’est-ce qu’on en fait ? Donc pour moi, honnêtement, on doit s’enrôler. S’enrôler par devoir et s’enrôler par droit”, a insisté Lansana Kouyaté.

Le leader du PEDN a également rappelé que son retour au pays s’inscrit dans une dynamique de redynamisation des activités de son parti, en vue des prochaines échéances électorales.

“On ne sait pas d’abord la date des élections. Mais quand la date sera connue, vous verrez le parti sur le terrain”, a-t-il souligné.