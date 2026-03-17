Alors que la crise de liquidités continue de peser lourdement sur l’économie guinéenne, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a donné des instructions fermes au gouvernement dirigé par Bah Oury.

En visite inopinée à la Primature ce mardi 17 mars 2025, où se tenait un conseil interministériel, le chef de l’État a directement fixé le cap face aux tensions persistantes sur les espèces.

Le Premier ministre, Bah Oury, a salué cette démarche inhabituelle : « Il a fait, disons, la courtoisie de nous rendre visite en plein conseil interministériel. C’est un fait rarissime, nous nous en réjouissons. C’était une occasion pour lui d’indiquer ses instructions au niveau des sujets qui sont brûlants. Et à cet effet, il a donné des instructions pour qu’il y ait, disons, l’impression d’un billet ».

Au-delà de cette mesure d’urgence, le président Doumbouya a également insisté sur la nécessité d’accélérer la modernisation des moyens de paiement dans un délai de trois à quatre mois. Une orientation stratégique visant à réduire la dépendance aux espèces et à fluidifier les transactions économiques.

Sur ce point, Bah Oury a précisé : « Par exemple, dans un certain pays, vous ne pouvez pas vous promener avec des espèces, parce que l’essentiel, disons, de l’activité économique se fait à travers les banques, à travers des moyens de paiement électroniques. Et nous aussi, nous devons nous acheminer dans cette direction, parce que c’est un élément de modernisation de l’économie et puis aussi de la fluidité, de la circulation monétaire, qui a un impact extrêmement important sur les performances de l’économie nationale ».

Le chef du gouvernement a par ailleurs annoncé une communication prochaine du gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, et de la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla. Celle-ci portera sur la rareté des espèces dans le circuit économique national.

Se voulant rassurant, Bah Oury a conclu : « On résoudra le problème avec l’assentiment et la participation de tous les acteurs économiques ».