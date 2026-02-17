À la veille du mois de Ramadan et à l’approche du carême chrétien, les autorités guinéennes et les représentants du secteur privé ont signé, ce lundi 16 février 2026, un protocole d’accord visant à encadrer les prix de certaines denrées de première nécessité.

L’accord porte notamment sur des produits de grande consommation tels que le riz, le sucre et l’huile. Il s’inscrit dans une démarche destinée à préserver le pouvoir d’achat des ménages durant cette période traditionnellement marquée par une hausse de la demande sur les marchés.

Selon les autorités, l’objectif est de garantir une relative stabilité des prix et de limiter les fluctuations souvent constatées à l’approche des fêtes religieuses. Les parties signataires se sont engagées à respecter les dispositions du protocole et à veiller à son application effective sur l’ensemble du territoire.

Le document prévoit par ailleurs que chaque acteur assume pleinement les obligations qui lui incombent afin d’assurer la mise en œuvre des mesures convenues.

Ci-dessous, l’intégralité du protocole d’accord.