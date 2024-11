Alors qu’il prône sans cesse la moralisation de la gestion des fonds publics, une valeur prétendument chère au président de la transition, le Premier ministre Bah Oury se retrouve éclaboussé par une affaire de financement controversé. En cause, un soutien financier en faveur d’un mouvement pro-CNRD.

En avril 2024, le Front National pour la Défense de la Transition (FNDT) adresse une demande au ministre de la Jeunesse et des Sports pour un appui financier en vue de la mise en œuvre d’un projet intitulé “Le rôle de la Jeunesse pour la préservation de la Paix et les Acquis de la Transition”.

Dans une réponse datée du 29 août 2024, signée par sa cheffe de cabinet, le ministre Keamou Bogola Haba, fondateur du FNDT, se montre favorable à cette initiative. “Je me réjouis et vous félicite de cette belle initiative qui concourt à la préservation de la paix dans notre pays. Je tiens à vous rassurer que mon département ne ménagera aucun effort pour accompagner cette initiative”, peut-on lire dans le courrier. Il suggère également au FNDT de “prendre attache avec la Direction Nationale de la Jeunesse et des Activités Socio-Éducatives (DNJASE) pour échanger sur les modalités de cet appui”.

L’implication de Bah Oury

L’affaire prend une autre dimension le 16 septembre 2024, lorsque le Premier ministre, par l’intermédiaire de son ministre Directeur de cabinet, adresse à son tour un courrier au ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ce courrier, transmis sous couvert du FNDT, recommande un appui financier pour le projet précité. “Ce projet vise à impliquer davantage les jeunes dans le processus de transition et à promouvoir les motivations du CNRD”, souligne le document signé par le Directeur de cabinet, Mohamed Lamine Sy Savane.

Cette affaire soulève des interrogations profondes sur la neutralité du processus de transition en Guinée. En soutenant financièrement un mouvement dont l’objectif avoué est de promouvoir les actions et les motivations du CNRD, les autorités de transition semblent s’éloigner du principe d’impartialité qui devrait guider leur mission.