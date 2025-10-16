La Commission financière de la Direction Générale des Élections (DGE) a tranché sur deux aspects clés du prochain scrutin présidentiel : la caution exigée des candidats et le plafond des dépenses de campagne.

D’après les conclusions de ses travaux, chaque candidat devra désormais s’acquitter d’une caution de 875 millions de francs guinéens, tandis que les dépenses de campagne ne devront pas excéder 35 milliards de GNF.

L’information a été confirmée à Guinée360 par le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Lansana Millimouno. “Selon les informations que j’ai, les travaux de la sous-commission sur la fixation des cautions et le plafonnement des dépenses ont abouti à ces propositions : la caution serait fixée à 875 millions par candidat, et le plafonnement des dépenses à 35 milliards au maximum par candidat”, a-t-il précisé.

Cette décision marque une étape importante dans la préparation de la présidentielle du 28 décembre 2025, alors que les partis politiques affûtent leurs stratégies et s’activent à désigner leurs représentants.

Cependant, le montant jugé élevé de la caution risque de relancer le débat sur l’égalité des chances, plusieurs observateurs estimant qu’il pourrait freiner la participation des petites formations et des candidats indépendants.