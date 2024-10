Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 16 octobre 2024, le Front national pour la défense de la transition (FNDT) s’est exprimé sur la situation sociopolitique du pays. Cette organisation, autrefois dirigée par Keamou Bagola Haba, actuel ministre des Sports et de la Jeunesse, demande ouvertement au général Mamadi Doumbouya de se porter candidat aux élections qui mettront fin à la transition.

« Le FNDT demande solennellement, en toute indépendance et en toute objectivité, que le général Mamadi Doumbouya reconsidère sa position personnelle en acceptant de se porter candidat à la future élection présidentielle prévue très prochainement en République de Guinée. En cela, le FNDT est prêt et disposé à travailler avec le CNRD et le gouvernement pour traduire cette demande en action concrète », lit-on dans ladite déclaration.

Le FNDT justifie sa position par le fait que la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya réalise des projets en faveur du développement de la Guinée. Il mentionne, entre autres :

L’amélioration nette de la gestion du denier public, le projet de digitalisation de la chaîne des dépenses, les nouveaux visages (New Look) de l’administration publique, la maîtrise du fichier général de la fonction publique, la revalorisation du traitement des fonctionnaires ainsi que des pensions des retraités, l’effectivité de la couverture médicale universelle pour tous les fonctionnaires actifs et retraités, le recrutement de 10 000 nouveaux fonctionnaires, les chantiers de routes sur tout le territoire national et de façon simultanée, l’achèvement du pont unique de Tanènè avec un poste de pesage-péage, la modernisation et l’extension de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, la construction très avancée du Trans guinéen à travers le méga projet Simandou, la construction et la réhabilitation des voiries dans le grand Conakry, l’acquisition de deux (2) aéronefs présidentiels floqués du drapeau national, et la rectification du problème d’électricité dans le grand Conakry, mettant ainsi fin au délestage intempestif pour le bonheur des entrepreneurs et des ménages.

Sur le plan militaire, le FNDT constate avec « satisfaction » la gestion « très responsable » et républicaine de la grande muette.