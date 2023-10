La manifestation pacifique des journalistes, contre la fermeture du site d’information Guinéematin a été violemment réprimée par les forces de l’ordre, causant ainsi l’arrestation de 13 d’entre eux, des blessés graves et la destruction de certains matériels de travail.

Une situation que fustige l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée(UFDG) estime que cette répression est une illustration éloquente de la volonté de museler la presse à l’effet de faire taire ainsi toutes les voix dissonantes.

« C’est pour cette raison que j’exhorte les Associations, Syndicats de la presse ainsi que tous les acteurs politiques et sociaux à se mobiliser pour exiger la libération immédiate des journalistes arrêtés et pour protéger à tout prix la liberté de la presse des dérives autocratiques de la junte au pouvoir » a-t-il déclaré.

La Coordination du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) est également sortie du silence en affirmant être profondément choquée par la répression autoritaire de la marche pacifique des journalistes.

Ces acteurs de la société civile guinéenne déclarent que la répression viole les articles 8 et 34 de la Charte de la transition et contraste avec les engagements pris par le CNRD lors de la prise du pouvoir.

Tout en exigeant la libération sans condition et sans délai des journalistes injustement arrêtés, la Coordination nationale du FNDC appelle à l’union et à la mobilisation de toutes les organisations catégorielles et Forces vives de Guinée pour freiner la junte dans son élan de confiscation des libertés fondamentales et du pouvoir.

Pour l’instant, les interrogations demeurent sur le mutisme de la Haute autorité de la communication (HAC) et du ministère de l’Information et de la Communication sur ces violences commises sur des journalistes.