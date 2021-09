Les présidents des différentes organisations patronales ont rencontré la junte ce jeudi 16 septembre 2021. En ce qui concerne leur structure, le Conseil National du Patronat Guinéen (CNPG), représenté par Elhadj Mohamed Habib Hann, a sollicité du Colonel Doumbouya, une restructuration du secteur privé.

Comme d’autres secteurs qui ont conféré avec la junte, les présidents de organisations patronales sont sortis satisfaits, de la rencontre. Monsieur Habib soutient qu’il était temps qu’il y ait une nouvelle gouvernance «et il était encore temps qu’il y ait une refonte totale et une restructuration du secteur privé guinéen. Cette instrumentalisation du secteur privé guinéen est terminée. Nous n’accepterons plus qu’il y ait du favoritisme, de l’exclusion et que cela fasse partie des habitudes du quotidien du guinéen. Des opportunités énormes se sont ouvertes à la Guinée […]», a-t-il dévoilé.

«Nous avons pris l’engagement d’accompagner le CNRD. Le rôle du patronat n’est pas seulement de tendre la main à l’État. Le patronat est le syndicat des travailleurs. C’est celui qui crée des emplois, qui mobilise les entrepreneurs et qui développe les activités dans le pays. Le patronat est celui qui émerge dans une large valeur ajoutée de façon à créer la paix dans le pays. On ne doit pas s’approprier du patrimoine ou des marchés de l’État sans pouvoir les réaliser et mobiliser des capitaux», confie le président du CNPG.