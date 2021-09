Député honoraire en Belgique, Lansana Bea Diallo était parmi les représentants des Guinéens de l’étranger, reçus par le Colonel Mamady Doumbouya, dans la poursuite des concertations, au palais du peuple.

Le chef de la junte au pouvoir a sollicité l’apport de la diaspora, à cause de leurs compétences, selon l’ancien boxeur guinéen. «Apportez votre contribution à cette transition, non pas pour votre ambition personnelle, mais pour une ambition collective, c’est-à-dire pour les Guinéens», rapporte-t-il.

«On lui a dit simplement qu’aujourd’hui, on voit que beaucoup de Guinéens on retrouvé le sourire, beaucoup de Guinéens on retrouvé de l’espoir. Ce qu’ils ont envie est que ce sourire et cet espoir continuent et pas qu’ils s’éteignent parce qu’il y a eu des promesses qui ont été dites…», a expliqué le député belge.

«Ce que je pourrais apporter comme expérience que j’ai acquise en Europe, je le mettrais à leur disposition pour les accompagner à cette transition. Surtout ce qu’ils ont besoin aujourd’hui c’est d’avoir une crédibilité en terme de soutien au niveau international.»