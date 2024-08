Dans la soirée de ce vendredi 16 août 2024, le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé l’annulation des épreuves du concours no 10 pour 744 candidats inscrits au centre universitaire de Foulaya à Kindia. Cette décision fait suite à des fraudes massives qui ont entaché le déroulement du concours.

Depuis le lancement des concours, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a insisté sur l’intégrité et la transparence du processus. Cependant, des mécanismes d’assurance qualité ont révélé des irrégularités graves dans ce centre, compromettant ainsi la crédibilité et la sincérité des épreuves. Selon le communiqué, des actes de fraude organisés ont été détectés, entraînant l’annulation des résultats pour les 744 candidats concernés.

Pour garantir l’égalité des chances pour tous les postulants, le ministère a prévu une session de rattrapage le lundi 19 août 2024 à 12h00. Les candidats concernés seront répartis dans les centres de Conakry et de Mamou. Les listes d’affectation et d’installation sont déjà disponibles sur les plateformes digitales du département.

Les candidats seront également informés par téléphone des détails de cette nouvelle session. Le ministère réaffirme son engagement à préserver l’intégrité du processus et à offrir des conditions équitables à tous les postulants, malgré les incidents survenus à Kindia.