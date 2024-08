Dans un contexte tendu, Jacques Lewa Leno, l’un des représentants du groupe Hadafo Média, a expliqué les raisons du boycott de l’assemblée élective de l’Union des Radios et Télévisions Libres de Guinée (URTELGUI) ce vendredi 16 août 2024.

Selon le directeur général d’Espace TV, cette réunion avait été convoquée par le président de l’URTELGUI afin de renouveler les instances de l’organisation, incluant une relecture des statuts et des élections. Venu prendre part à cette assemblée, le directeur d’Espace TV a proposé une révision des statuts avant de passer au vote, argumentant que depuis leur dernière adoption, les statuts nécessitaient des ajustements pour refléter les évolutions récentes. Cependant, cette proposition aurait été écartée par le président de l’URTELGUI, qui a préféré se concentrer immédiatement sur l’élection.

« Nous, d’Hadafos, par le biais de Mara, avons exprimé notre volonté de relire d’abord les statuts. C’est sur la base de ces statuts que l’on décidera de réélire ou non les membres du Conseil d’administration. »

Il a souligné l’importance de cette démarche, en expliquant que les statuts constituent le cadre légal et réglementaire des opérations et que leur révision était essentielle avant de procéder aux élections. « Ils nous ont dit que non, il faut reporter ces questions pour une autre assemblée pour prioriser l’élection », a-t-il déclaré.

En outre, Hadafo Médias a également appelé à une présentation des bilans du bureau sortant, jugeant nécessaire d’évaluer les réalisations passées avant de réélire les membres du conseil. Toutefois, cette proposition aurait également été rejetée par le président, qui a insisté sur le fait que ces questions pourraient être abordées ultérieurement. « On ne peut pas renouveler les instances d’une association en ignorant les textes sans les adapter aux nouvelles normes. L’élection elle-même est régie par ces statuts », a-t-il souligné.