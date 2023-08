Dans une série de décrets lue sur les ondes des médias d’État, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à la création ds missions et attributions de la bibliothèque nationale de Guinée (BNG).

Lisez!

Missions et attributions:

La Bibliothèque nationale de Guinée (BNG), est un service rattaché au ministère en charge de la culture, sous l’autorité du ministre en charge de la culture, la BNG de niveau hiérarchique est équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale.

Elle a pour mission d’assurer la gestion du patrimoine documentaire national. À ce titre, elle est particulièrement chargée de : collecter, traiter et conserver le patrimoine documentaire national imprimé et la documentation étrangère, gérer le dépôt légal et assurer la publication de la bibliographie nationale, diffuser les produits documentaires relatifs au pays, favoriser l’accès au soins documentaires à travers des techniques de l’information et de la communication, contribuer à la promotion des activités documentaires nationales, apporter des appuis conseils aux bibliothèques et centres de documentations publics et privés, établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires, assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel national écrit ou véhiculé la tradition orale, constituer la mémoire de la nation, participer à la mise en commun des ressources documentaires du pays avec les autres partenaires, participer aux réseaux internationaux d’échange et partage de l’information et du savoir.

La Bibliothèque nationale de Guinée est dirigée par un directeur national nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la culture.