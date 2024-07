Lors d’une session ordinaire du parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue à Abuja, au Nigeria, le député sénégalais Guy Marius Sagna a interpellé les membres du Conseil national de la Transition (CNT) de Guinée sur les violations des droits humains dans le pays. Des propos décrits comme une offense à l’égard du pouvoir de Conakry.

Devant les parlementaires ouest-africains, Guy Marius Sagna s’est dit préoccupé par ce qui se passe en Guinée depuis le coup d’État du 5 septembre 2021. Le député élu du parti PASTEF de l’actuel président sénégalais a rappelé qu’au moins 47 personnes ont perdu la vie depuis l’arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir. « Il est important que les frères et sœurs de Guinée nous disent s’ils ont identifié ceux qui ont tué ces 47 personnes, et si elles ont été sanctionnées. Il y a beaucoup de manifestations réprimées, notamment contre la récurrence des coupures de courant électrique », a-t-il déclaré. Il a également fustigé la mort en prison de l’ex-numéro 2 du CNRD, le général Sadiba Koulibaly. « C’est grave et dangereux. Si un général peut mourir en prison, cela veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison dans ce pays », a-t-il lancé avant de poser la question : « À quand l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel ? »

La société civile guinéenne a salué cette prise de position. Mais pour le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, les propos tenus par le député Sagna sont « inadmissibles et portent atteinte à notre délégation sur place, à nos institutions et à notre pays. Nous les condamnons fermement. Ce dernier s’est permis d’offenser sans tenir compte des protocoles, en accusant sans preuves et en utilisant des méthodes controversées. Nous considérons cette tentative comme un moyen de semer la division et de porter atteinte à la paix et à la stabilité. Notre pays traverse une période délicate et nous travaillons sur plusieurs axes, tant sur le plan socio-politique qu’économique », a écrit le ministre des Transports, rappelant que de telles actions sont contraires à l’esprit de coopération et de respect mutuel que le peuple de Guinée cherche à promouvoir.