Un incident grave s’est produit ce lundi 16 juin 2025, dans le quartier Entag, commune de Tombolia, en marge du lancement des épreuves du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC). Un journaliste de Guineematin.com, en mission de couverture, a été violemment agressé puis interpellé par des agents de la gendarmerie.

Selon les informations rapportées par nos confrères, tout a commencé lorsque le journaliste Kaïn Naboun Traoré a photographié des gendarmes en train de faire embarquer des candidats expulsés d’un centre d’examen dans leur véhicule. Il aurait alors été brutalement pris à partie par les forces de l’ordre.

« Quand j’ai pris les images, les gendarmes sont venus m’arrêter. Le premier qui est venu m’a sérieusement bastonné. Il m’a fait tomber et m’a roué de coups. Ensuite, ils m’ont conduit à la gendarmerie d’Enta pour m’auditionner. Je suis là actuellement, en attente de mon audition », a témoigné le journaliste, joint par téléphone via l’appareil d’un des gendarmes.

Face à cette situation, Guineematin.com a vivement dénoncé ce qu’elle qualifie d’agression brutale et d’arrestation arbitraire. Le média affirme que son reporter n’a fait qu’exercer son métier d’informer, en toute légalité, et exige sa libération immédiate et sans condition, ainsi que la restitution de son matériel professionnel, notamment son téléphone.

Cet incident relance une fois encore le débat sur la protection des journalistes en Guinée, particulièrement dans l’exercice de leurs fonctions sur le terrain, ainsi que sur le respect de la liberté de la presse, garantie par la Charte de la Transition.

Aux dernières nouvelles, le journaliste a été relâché. Son téléphone lui a été restitué, et les images prises lors de l’incident n’ont pas été supprimées.