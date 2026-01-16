À moins de 24 heures de l’investiture de Mamadi Doumbouya, élu avec 86,72 % des suffrages exprimés, l’incertitude demeure quant à la participation du Bloc Libéral (BL) à la cérémonie prévue au stade Général Lansana Conté de Nongo. Le parti, dont le candidat est arrivé troisième à l’issue du scrutin du 28 décembre 2025 avec 2,04 % des voix, n’a toujours pas officialisé sa position.

Joint par Guinee360 pour savoir si le Bloc Libéral avait reçu une invitation, l’opposant s’est montré réservé. Il dit ne pas être en mesure de confirmer, à ce stade, la réception d’un courrier officiel.

« Je ne sais pas si le Bloc Libéral a reçu un courrier d’invitation ou pas. Actuellement, j’ai besoin vraiment du repos, je ne suis même pas à Conakry, demandez au président du BL. », a-t-il déclaré.

Interrogé sur une éventuelle participation du Bloc Libéral à la cérémonie d’investiture, dans l’hypothèse où une invitation serait effectivement transmise, Faya Lansana Millimouno a préféré éluder la question. « Je ne veux vraiment pas me prononcer par rapport à cette question, merci », a-t-il declaré, ajoutant être à l’exterieur du pays.

À noter que, sans avoir saisi la Cour suprême pour contester les irrégularités du scrutin, le candidat du Bloc Libéral avait, à travers un communiqué, pris acte de l’élection de Mamadi Doumbouya.