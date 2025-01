Rabat, jeudi 16 janvier 2025-Le Malawi a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, y compris sur la région du Sahara marocain, consolidant ainsi les relations diplomatiques entre les deux nations.

Cette déclaration a été faite dans un communiqué conjoint signé à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue malawite, Nancy Tembo.

Dans ce document officiel, Mme Tembo a exprimé l’adhésion de son pays au Plan marocain d’autonomie, qu’elle a qualifié de solution “crédible, sérieuse et réaliste” pour résoudre le différend autour du Sahara marocain. Cette position, selon la ministre, s’inscrit dans le cadre d’un consensus international croissant et d’une dynamique conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la stabilité et de la souveraineté du Maroc.

Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie malawite a salué les efforts des Nations Unies, qu’elle a qualifiés de cadre exclusif pour parvenir à une solution pratique et durable à ce différend régional.

Cette déclaration s’inscrit dans le prolongement du soutien historique du Malawi à la souveraineté marocaine, et marque un nouvel élan dans les relations bilatérales entre Rabat et Lilongwe, axé sur la coopération et la solidarité africaine.