L’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keita est décédé ce dimanche 16 janvier 2022, à Bamako à l’âge de 76 ans. Suite à cette annonce, les réactions de plusieurs personnalités politiques fusent de partout, notamment en Guinée.

Le président de l’UFDG s’est dit attristé par cette mauvaise nouvelle. A travers son compte Twitter, Cellou Dalein Diallo a présenté ses condoléances au peuple malien.

« Je suis profondément attristé par le décès de l’ancien Président malien Ibrahim Boubacar Kéita ce dimanche. J’adresse mes condoléances à sa famille et au peuple malien. Que la terre du Mali qu’il a aimée et servie lui soit légère et qu’Allah l’accueille dans son paradis éternel », a-t-il réagi sur son compte Twitter.

Il faut rappeler que IBK (Ibrahim Boubacar Keita), a été élu président de la République en 2013 avant d’être renversé le 18 août 2020. Il a été notamment Premier ministre de 1994 à 2000, et président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.