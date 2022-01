Le président du Haut conseil des Maliens en Guinée, a exprimé son regret suite à la mort de l’ancien président du Mali, ce dimanche 16 janvier 2022. D’après Mohamed Sidibé, Ibrahima Boubacar Keita aura quand même laissé des traces dans son pays, malgré le fait qu’il soit renversé par les militaires.

« Nous avons appris la triste nouvelle. Ce qui a plongé les Maliens dans la consternation. Parce que quoi qu’on puisse le reprocher, il était un Malien. Quand il y a pertes humaines, nous nous mettons au dessus de toute autre chose pour présenter à la famille, nos condoléances les plus attristées», a-t-il laissé entendre, au nom de la communauté malienne vivant en Guinée.

Selon Mohamed Sidibe, l’ex-président IBK s’est battu comme il a pu, pour le peuple malien: « Il a été un homme d’Etat qui a fait ce qu’il a pu faire pour son pays. Et j’apprécie à sa juste valeur tout ce qu’il a pu faire au Mali. C’est pourquoi en tout cas, aujourd’hui en tant qu’ancien président de la République, ancien président de l’Assemblée nationale malienne, ancien premier ministre, nous regrettons amèrement son décès», a exprimé ce citoyens malien.

Aujourd’hui, poursuit notre interlocuteur, «il (IBK) est parti. Quoi qu’il a eu à faire dans sa gestion, le peuple Malien est capable de le pardonner. Parce que c’est un fils du Mali, et il a été un responsable au Mali », a-t-il conclu.

A rappeler que l’ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a été évincé du pouvoir le 18 août 2020 par l’armée après sept ans au pouvoir.