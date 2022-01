Réunis au siège du l’Union des Forces Républicaines (UFR), jeudi 12 janvier 2022, les partis politiques membres du CPP, n’ont pas été unanimes sur le choix de Cellou Dalein Diallo, pour diriger le poste du porte-parole du Collectif des partis politiques. Le président du Parti pour la paix et le développement (PPD), a déploré le manque de “responsabilités” de ses pairs, dans ce sens.

Boubacar Diallo a fait remarquer que, le Collectif des partis politiques (CPP), a été mis en place pour permettre aux leaders politiques de parler «d’une seule voix, faire un document consensuel, qu’on proposera au CNRD, afin de lui montrer notre union. Ce qui est très difficile d’ailleurs. L’exemple du choix des 15 a prouvé. Ça ne sert à rien du tout, d’aller crier, dire du n’importe quoi, parce ce qu’on veut changer un porte-parole. C’est juste pour relayer ce qu’on a dit entre nous.»

Pour cet ancien député de la CEDEAO, ceux qui sont en train de s’agiter pour dire qu’ils ne veulent pas que ce soit Cellou Dalein Diallo, qui va parler au nom du collectif, parce que cela renforce davantage son image, «c’est faux.» Il estime que c’est simplement «l’égo de ces leaders, qui fait que chacun veut paraître. Ce n’est pas de passer à la télé pour parler, qui peut faire la chose. Ce sont les urnes. Quand tu travailles sérieusement tu te feras élire.»

Plus loin, Boubacar Diallo appelle à l’esprit de cohésion des leaders politiques guinéens, qui, fait remarquer le patron du PPD, «est très difficile d’ailleurs.»

Selon lui, le président de l’UFDG, «naturellement, c’est lui qui est vu. C’est l’un des plus grands partis qu’on le veuille ou pas, sinon le plus grand de tout ce qui reste aujourd’hui. S’il dit qu’il veut être porte-parole, c’est lui qui sait pourquoi il veut l’être. Il est connu déjà. Quelque soit la délégation qui quitte l’extérieur, quand elle vient ici, pour rencontrer les acteurs politiques, elle ira d’abord voir Cellou Dalein Diallo. Donc naturellement, ce qu’il dit, est beaucoup plus pris en compte que tout ce que diront les autres.»

Pour que la Guinée avance, comme le souhaitent beaucoup de citoyens, Boubacar Diallo, indique qu’il faut que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, pour qu’une fois, que les politiques se retrouvent. «Il ne faudrait 0pas que cette histoire de porte-parolat nous divise jusqu’à ce qu’on arrive même pas à se retrouver.»