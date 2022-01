Quatre jours après son retour au pays, le président du PEDN a pris part part au déjeuner de travail initié par le président de la transition, réunissant les acteurs politiques et religieux autour de la table, au palais Mohamed V, samedi 15 Janvier 2021. Il a été question, d’après Lansana Kouyaté, de tout ce qui a été défini par le CNRD, le gouvernement comme socle pour aller de l’avant.

Après avoir exposé les actes posés par la junte, en face des leaders politiques, l’espace a permis d’établir des contacts entre le CNRD, le gouvernement et les partis politiques, poursuit monsieur Kouyaté, à travers un compte-rendu qu’il a fait aux médias.

«Je sors de la rencontre très ravi, parce que tout progrès a un début. On passe des moments d’incertitude, des moments difficiles. Mais il faut reconnaître que ce qui a été posé comme acte, est déjà hautement appréciable. Maintenant les questions qui se posent, se débattent, pas devant la presse, mais quand on se rencontre, on se donne les conseils réciproques pour que la transition soit une transition réussie, qu’elle soit paisible et qu’elle concourt à l’unité de notre nation (…)», a-t-il laissé entendre.

«Ce n’était pas une séance de question-réponse…», a ajouté Lansana Kouyaté.