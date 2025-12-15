Le Premier ministre Bah Oury, par ailleurs directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya, a assuré ce lundi 15 décembre 2025 que le président-candidat effectuera des déplacements sur le terrain dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre. À l’approche de la fin de la campagne électorale, cette annonce vise à répondre aux interrogations suscitées par l’absence remarquée du candidat de la GMD lors des grandes mobilisations politiques.

Lancée le 28 novembre dernier, la campagne présidentielle se poursuit à travers le pays, avec plusieurs candidats engagés dans des tournées de proximité pour convaincre l’électorat. Dans ce contexte, l’absence de Mamadi Doumbouya sur le terrain alimente les débats au sein de l’opinion publique.

Présent à Labé ce lundi 15 décembre 2025, le chef du gouvernement a apporté des clarifications, justifiant cette situation par les contraintes liées à l’exercice de la fonction présidentielle. « Le candidat Mamadi Doumbouya se déplacera selon un calendrier qui sera pré-établi. Vous savez que ce n’est pas facile de sillonner tout le pays pour le candidat en situation de responsabilité. Parce que d’une part, ça ferait que d’emblée, les déséquilibres seront très grands », a déclaré Bah Oury, dans des propos rapportés par Africaguinée.

Selon lui, la double casquette de candidat et de président impose le respect strict du principe d’équité entre les différents prétendants à la magistrature suprême. « Un candidat qui est en même temps en situation de responsabilité, qui doit respecter le principe d’équité vis-à-vis des autres candidats, il faut avouer que ce n’est pas facile de maintenir cela lorsque lui-même il se déplace comme tous les autres candidats », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a toutefois tenu à rassurer sur une prochaine présence du président-candidat auprès des électeurs. « Je pense que d’ici la fin de la campagne, il aura l’occasion de sillonner certaines grandes agglomérations de notre pays », a-t-il conclu.