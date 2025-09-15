Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, s’est adressé aux Guinéens ce 15 septembre 2025. Dans son discours, il a appelé au boycott du référendum prévu le 21 septembre4, qu’il qualifie de ” mascarade ” et de ” coup d’État déguisé “.

« Nous avons toujours tendu la main au dialogue pour donner toutes les chances à la paix, mais notre patience a été prise pour de la faiblesse », a-t-il déclaré. Pour lui, « il n’y a plus de place pour l’hésitation » et « l’heure est au sursaut national ».

Cellou Dalein Diallo a insisté sur l’unité. « Aucune appartenance à un groupe particulier, politique, régional ou ethnique ne doit nous diviser. La Guinée est notre maison commune, notre bien commun. »

Refusant toute participation au scrutin du 21 septembre, il a appelé les Guinéens à rester chez eux. « L’UFDG ne participera pas à cette mascarade (…) Même si vous votez non, votre vote sera compté oui. Ne vous associez donc pas à ce vol en perspective des suffrages des Guinéens. »

L’opposant a aussi dénoncé le CNRD et son président, quil accuse d’avoir « trahi leur serment et spolié nos droits et libertés ». Malgré les pressions, il assure que « la force de l’UFDG est dans la conviction de ses militants et la confiance du peuple de Guinée ».

En conclusion, il a lancé un appel « J’appelle tous les Guinéens à s’opposer résolument à l’instauration d’une nouvelle tyrannie dans notre pays. »