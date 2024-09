Dans un communiqué, le ministère du Travail et de la Fonction publique a rappelé à l’ensemble des travailleurs des secteurs public, mixte et privé que la journée du lundi 16 septembre 2024 ne sera pas fériée en Guinée.

Les autorités précisent que, selon les dispositions de l’article 2 du décret D/2022/0526/PRG/CNRD/SGG du 2 novembre 2022, relatif aux fêtes légales en République de Guinée, « si la fête de l’Indépendance, le Nouvel An ou l’Aïd El Fitr coïncident avec un jour non ouvrable, le prochain jour ouvrable est déclaré férié, chômé et payé ».

Par conséquent, le lendemain de la nuit du Maouloud, fête anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), n’est pas concerné par ces dispositions, précise le communiqué. Le travail reprendra donc normalement le lundi 16 septembre 2024.