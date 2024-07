Au Parlement de la CEDEAO, le député Guy Marius Sagna a réclamé des comptes au pouvoir militaire de Conakry pour les violences récentes en Guinée, qui ont conduit, selon lui, à la mort de 47 Guinéens. Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) salue le courage du député sénégalais et l’encourage.

« Le peuple martyr de Guinée a accueilli avec beaucoup d’apaisement et de soulagement cette communication du député Sagna, qui décrit parfaitement la situation dramatique qu’il vit », lit-on dans le communiqué du FNDC rendu public ce lundi 15 juillet 2024.

Pour ce mouvement, qui a lutté contre le troisième mandat d’Alpha Condé, cette communication aurait dû être faite par la délégation guinéenne membre du Parlement de la CEDEAO. Malheureusement, « elle a été ignorée par eux, choisissant ainsi de couvrir les injustices et la souffrance du peuple de Guinée.

Au nom des Guinéens épris de paix et de justice, le FNDC exprime toute sa reconnaissance et remercie M. Sagna, citoyen de la CEDEAO, pour son courage, son humanisme et sa détermination à défendre les injustices partout en Afrique ».

Le FNDC l’encourage à continuer à défendre les valeurs pour lesquelles il a été élu par le peuple sénégalais. Pour cette organisation de la société civile guinéenne, ce député « balise le chemin d’une CEDEAO des peuples, qui pourrait voir le jour avec des parlementaires démocratiquement élus dans nos États et enclins à défendre nos peuples ».

Ci-dessous la vidéo du député au Parlement de la CEDEAO à Abuja au Nigeria