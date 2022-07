À travers une conférence de presse qu’il a animée ce vendredi 15 juillet 2022, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a fait un déballage sur les dossiers liés aux détournement des deniers publics. Évoquant celui concernant Ibrahima Kassory Fofana, Aly Touré a fait un détail sur ce qu’on reproche à l’ancien premier ministre.

«Le parquet spécial que nous sommes, reprochons à Ibrahima Kassory Fofana, le détournement de plusieurs milliers et milliards de nos francs et plusieurs millions en devise notamment, la somme de quarante six millions deux cent quatre vingt treize mille six cent cinquante cinq dollars (46 293 655 dollars) dans le cadre de l’appui de la MAMRI à l’ANIES par rapport à la procédure d’urgence pour supporter l’épidémie Covid19. Il y a également dans la gestion de la primature, la somme de quatre vingt-un milliards deux cent trente quatre millions quatre cent vingt-deux mille francs guinéens (81 234 422 000 GNF), qui ont été sortis des caisses de l’État, sur ordonnance de Ibrahima Kassory Fofana et à date, nous n’avons aucune justification de l’utilisation de ce montant», a expliqué le procureur spécial Aly Touré.

Au delà de cela, poursuit le procureur,« il y a d’autres montants non moins importants qui ont été révélés dans sa gestion et constaté par rapport aux mouvements, au niveau de ses comptes bancaires en francs guinéens et en devises. Il y a d’autres faits qu’on reproche à monsieur Kassory Fofana par rapport au rétro commission lors de sa gestion.»

Par ailleurs, Aly Touré a précisé que cette affaire qui concerne l’ancien premier Kassory Fofana, est en train d’être débattue devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction.