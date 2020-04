Violences meurtrières à N’Zérékoré: le FNDC dresse la liste des « commanditaires, auteurs et instigateurs »

Ladite liste contient les noms de plusieurs autorités locales civiles et militaires qui auraient « expressément » commandité des actes de violences postélectorales qui a occasionné des morts à N’Zérékoré, selon le Front national pour la défense de la Constitution.

Par endroits, le front anti-nouvelle Constitution mentionne que ces personnes « puissamment appuyées par de hauts responsables politiques du RPG arc-en-ciel se livrent actuellement à une véritable chasse à l’homme contre les militants et sympathisants du FNDC en Région Forestière. »

En plus des chasses à l’homme contre les responsables de l’antenne préfectorale du FNDC à N’Zérékoré, les personnes identifiées « s’adonnent à une persécution systématique et quotidienne des leaders du FNDC de la région forestière, particulièrement depuis le 22 mars 2020, date de l’organisation de la mascarade législative et référendaire », d’après le bureau exécutif du front.

« Nous tenons à alerter les organisations de défense de droits humains nationales et internationales qui suivent et documentent au quotidien les cas de violation des droits de l’homme en Guinée. »

« Comme ils sont irresponsables, ils veulent pousser le FNDC à reprendre la lutte politique. S’ils n’arrêtent pas les exactions contre les citoyens, nous n’aurons d’autre choix que de réagir en conséquence », avertit Sékou Koundouno, le responsable des Stratégies et de la Planification du FNDC.

Liste des « commanditaires, auteurs et instigateurs »