L’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, a vivement critiqué, ce samedi 15 février 2025, la gestion de la transition guinéenne. Il s’interroge sur son contenu réel, alors que le cap du 31 décembre a été dépassé.

Selon le chronogramme initial signé entre la Guinée et la CEDEAO, la transition devait prendre fin le 31 décembre 2024 avec l’organisation des élections pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Alors que les autorités de la transition affirment que le pays vit au rythme d’une refondation depuis cette échéance, ce responsable du RPG soutient qu’aucun contrat ne lie désormais la junte à la population.

“Depuis trois ans, on parle de dialogue. La transition est finie. Il n’y a plus de contrat entre les autorités et la population. Et maintenant, eux-mêmes disent que c’est la refondation. Quel est le contenu de cette refondation ? Quel est le pacte qui lie la population aux autorités à travers cette refondation ? Quel est ce document, quel est cet engagement ?”, s’est-il interrogé lors de l’Assemblée générale du RPG, appelant chaque Guinéen à se ressaisir.

Marc Yombouno salue par ailleurs la démarche de certains chefs religieux qui commencent à interpeller le CNRD sur le respect de ses engagements. “Il y a des religieux qui commencent à parler, à délier leurs langues pour rappeler qu’en matière de religion, l’islam enseigne le respect des engagements. Ce sont ces engagements qui lient un dirigeant à son peuple en matière de pouvoir. Une fois qu’ils n’existent plus, il ne reste plus rien”, a-t-il martelé.

Pour l’ancien ministre, les critiques formulées par les cadres du RPG à l’encontre de la gestion de la transition ne visent pas seulement à s’opposer au coup d’État contre Alpha Condé. “Quand nous disons certaines choses, ce n’est pas uniquement parce qu’on a enlevé Alpha Condé du pouvoir. C’est par rapport aux promesses faites par les autorités et auxquelles une bonne partie de la population a cru. Nous pensons qu’il faut les respecter”, estime Marc Yombouno.