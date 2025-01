L’audience de Ramatoulaye Kolon Diallo, enseignante et militante du RPG Arc-en-ciel, s’est ouverte ce mardi 14 janvier 2025 au Tribunal de Première Instance (TPI) de Kaloum. Elle est poursuivie pour diffamation et injures via un système informatique à l’encontre du chef de l’État.

Agée d’une cinquantaine d’années, Ramatoulaye Kolon Diallo avait été arrêtée le 16 septembre 2024 à Siguiri, avant d’être détenue brièvement par la gendarmerie et transférée à la Maison centrale de Conakry.

Face au parquet, l’accusée a admis que la publication incriminée avait bien été diffusée sur sa page. Toutefois, elle a affirmé avoir été victime d’un piratage.

L’audience a été renvoyée au 21 janvier 2025, à la demande du ministère public, afin de récupérer le téléphone confisqué au greffier pour en analyser le contenu.